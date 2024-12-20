Sakarya'da kaçak avcıya 48 bin TL ceza

Sakarya'da kaçak avlanan kişiye 48 bin 250 lira ceza kesildi
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde kaçak avlanan kişiye 48 bin 250 lira ceza uygulandı. Koruma altına alınan 4 yeşilbaş ördek ise Gölya Tabiat Parkı'na teslim edildi
Giriş: 20.12.2024 - 18:41 Güncelleme: 20.12.2024 - 18:41
Sakarya'nın Ferizli ilçesinde jandarma ekipleri, önleyici kolluk devriyesi sırasında 1 kişinin kaçak avlandığını tespit etti.
Ekipler, S.T.'ye "Kara Avcılığı Kanunu'na Muhalefet" suçundan 48 bin 250 idari pazar cezası kesti.
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekiplerince koruma altına alınan 4 yeşilbaş ördek ise Arifiye ilçesindeki Gölya Tabiat Parkı'na teslim edildi.
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