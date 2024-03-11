Sakarya'da ilk iftar ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Sakarya ilk iftar saati...
11 ayın sultanı Ramazan ayına girildi. Ramazan ayına girilmesiyle Sakarya'da yaşayan müslümanlar Sakarya ilk iftar saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri, 2024 yılının güncel imsakiye takvimini yayınladı. İşte, 2024 Sakarya imsakiye takvimi ile Sakarya ilk iftar saati...
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İslam alemi için önemli bir ibadet olarak sayılan Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı için Sakarya da dahil olmak üzere il il tüm imsakiye takvimlerini yayınladı. Peki, Sakarya ilk iftar saati ne zaman? İşte 2024 Sakarya imsakiye takvimi...
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2024 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?
2024 yılında Ramazan Ayı 30 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün sürmektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2024'te Ramazan Ayı 30 gün sürecektir.
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2024 DİNİ GÜNLER TARİHİ
5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi
9 Nİsan Salı: Ramazan Arefesi
10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. Gün
11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. Gün
12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. Gün
16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı