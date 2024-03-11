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        Haberler Gündem İnanç Sakarya'da ilk iftar ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 Sakarya imsakiyesi ile iftar saatleri

        Sakarya'da ilk iftar ne zaman, saat kaçta yapılacak? 2024 Ramazan İmsakiyesi ile Sakarya ilk iftar saati...

        11 ayın sultanı Ramazan ayına girildi. Ramazan ayına girilmesiyle Sakarya'da yaşayan müslümanlar Sakarya ilk iftar saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri, 2024 yılının güncel imsakiye takvimini yayınladı. İşte, 2024 Sakarya imsakiye takvimi ile Sakarya ilk iftar saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.03.2024 - 16:55 Güncelleme: 11.03.2024 - 16:55
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        • 1

          İslam alemi için önemli bir ibadet olarak sayılan Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı 2024 yılı için Sakarya da dahil olmak üzere il il tüm imsakiye takvimlerini yayınladı. Peki, Sakarya ilk iftar saati ne zaman? İşte 2024 Sakarya imsakiye takvimi...

        • 2
          SAKARYA İmsakiye
          SAKARYA İmsakiye
          Hicri Tarih Miladi Tarih Akşam
          1 Ramazan 1445 11 Mart 2024 Pazartesi 19:07
          2 Ramazan 1445 12 Mart 2024 Salı 19:08
          3 Ramazan 1445 13 Mart 2024 Çarşamba 19:10
          4 Ramazan 1445 14 Mart 2024 Perşembe 19:11
          5 Ramazan 1445 15 Mart 2024 Cuma 19:12
          6 Ramazan 1445 16 Mart 2024 Cumartesi 19:13
          7 Ramazan 1445 17 Mart 2024 Pazar 19:14

          2024 SAKARYA İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

          İL İL İMSAKİYE İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          2024 RAMAZAN'DA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULACAK?

          2024 yılında Ramazan Ayı 30 gün sürecek. Hicri Takvim'de aylar zaman zaman 29 zaman 30 gün sürmektedir. Ramazan Ayı da her yıl 30 gün sürmez. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün olur. Bu yıl da yani 2024'te Ramazan Ayı 30 gün sürecektir.

        • 4

          2024 DİNİ GÜNLER TARİHİ

          5 Nisan Cuma: Kadir Gecesi

          9 Nİsan Salı: Ramazan Arefesi

          10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı 1. Gün

          11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı 2. Gün

          12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı 3. Gün

          16 Haziran Pazar: Kurban Bayramı

        Haberi Hazırlayan: Yusuf Yıldız
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