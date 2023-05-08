Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

AA'nın haberine göre, D-100 kara yolu Kızılcıkorman mevkisindeki kontrolsüz kavşakta manevra yapan Suriye uyruklu Muhammed Halil'in (25) kullandığı otomobille Kudret Tabanlı idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu durağına çarparak yola kenarına devrilen otomobilin sürücüsü Halil, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, sürücü Tabanlı ile diğer araçtaki Suriye uyruklu Şadi Esad (32) ve ismi öğrenilemeyen kişiyi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Esad ve ismi öğrenilemeyen yolcunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.