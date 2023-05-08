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Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı

Giriş: 08.05.2023 - 20:56 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
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AA

AA'nın haberine göre, D-100 kara yolu Kızılcıkorman mevkisindeki kontrolsüz kavşakta manevra yapan Suriye uyruklu Muhammed Halil'in (25) kullandığı otomobille Kudret Tabanlı idaresindeki otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yolcu durağına çarparak yola kenarına devrilen otomobilin sürücüsü Halil, olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine kaza mahalline gelen sağlık ekipleri, sürücü Tabanlı ile diğer araçtaki Suriye uyruklu Şadi Esad (32) ve ismi öğrenilemeyen kişiyi Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralılardan Esad ve ismi öğrenilemeyen yolcunun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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