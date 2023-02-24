Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

AA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Atakan Barış O. idaresindeki otomobil ile Yakup H. yönetimindeki otomobil, Ormanköy-Akyazı yolu Aktarla sapağında çarpıştı. Kazada sürücü ile annesi Ayten O. ve İlknur B. yaralandı.

AA'nın haberine göre; yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ayten O, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.