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Sakarya'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Sakarya Akyazı'da iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Giriş: 24.02.2023 - 00:24 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
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AA

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Atakan Barış O. idaresindeki otomobil ile Yakup H. yönetimindeki otomobil, Ormanköy-Akyazı yolu Aktarla sapağında çarpıştı. Kazada sürücü ile annesi Ayten O. ve İlknur B. yaralandı.

AA'nın haberine göre; yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ayten O, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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