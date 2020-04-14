Sakarya'da iki kardeş bilgisayar paralarını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı

AA

Arifiye ilçesinde ikamet eden iki kardeş, dizüstü bilgisayar almak için para biriktirmeye başladı.

Misra ve Hüseyin, biriktirdikleri parayı "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla yürütülen kampanyaya bağışlamak istediklerini anneleri Özge Aydın'a söyledi.

Anne Özge Aydın, durumu Arifiye Emniyet Amirliğine bildirdi.

Polis ekipleri çocukların evlerine gelerek biriktirdikleri 152 lirayı teslim aldı.

Misra Aydın, yaptığı açıklamada, "Hayalimizdeki laptopu almak için biriktirdiğimiz harçlığımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladık." dedi.

Anne Özge Aydın da çocuklarının bu davranışlarından dolayı gururlandığını kaydetti.