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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da husumetli iki aile arasında kavga: 4 yaralı

        Sakarya'da husumetli iki aile arasında kavga: 4 yaralı

        Sakarya'da aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.09.2023 - 01:14 Güncelleme: 17.09.2023 - 01:14
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        Husumetli iki aile arasında kavga: 4 yaralı
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        Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

        Dereköy Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu öğrenilen iki aile arasında sebebi bilinmeyen nedenle kavga çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. AA'nın haberine göre, darp sonucu yaralanan Fikret ve Kadir Candoğdu ile Muhammet ve Erhan Arhan sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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