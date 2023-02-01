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Sakarya'da hırsızlık operasyonlarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki hırsızlık olaylarına ilişkin düzenlenen operasyonlarda yakalanan 15 zanlıdan 10'u tutuklandı

Giriş: 01.02.2023 - 18:19 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da hırsızlık operasyonlarında yakalanan 10 şüpheli tutuklandı
Sakarya'da hırsızlık operasyonları: 10 tutuklama
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AA

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Aralık 2022 ve geçen ocak ayında ilçede yazlık tabir edilen 13 adresteki hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı.

Aramalarda, 12 elektronik malzeme, 5 televizyon, 3 kombi, 3 ısıtıcı, 1 fırın, 1 klima motoru ve 1 tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler S.P. (32), İ.T. (21), B.R.G. (26), E.K. (24), E.B. (25), B.K. (37), B.Ş. (36), G.T. (24), A.A. (42) ve İ.T. (38) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Bu arada Yalı Mahallesi 111. Sokak'ta yazlık olarak kullanılan 4 katlı binadaki 9 daireden yapılan hırsızlığın failinin tutuklanan zanlı B.R.G. olduğu tespit edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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