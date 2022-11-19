Bir anlık dalgınlık hayattan kopardı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde hemzemin geçitten skuter ile geçmek isterken yolcu treninin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi.

Mithatpaşa Mahallesi Maliye Caddesi Aziz Duran Parkı mevkisindeki hemzemin geçitten elektrikli skuter ile geçmek isteyen Hacer Ölmez'e (21), yolcu treni çarptı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Ölmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

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