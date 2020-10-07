Sakarya'da haklarında hapis cezası bulunan iki şüpheli yakalandı

Adapazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çamyolu Mahallesi'nde asayiş çalışması gerçekleştirildi.

Çalışmada, "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "nitelikli hırsızlık" suçlarından hakkında 7 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu tespit edilen zanlı B.Ü. ekiplerce yakalandı.

Öte yandan Serdivan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yol kontrolü sırasında bir aracı durdurdu.

Ekipler, yaptıkları kontrolde hakkında "nitelikli hırsızlık" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli A.B'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.