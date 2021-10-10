Sakarya'da ölümlü kaza

Yalı mahallesi Ankara caddesinde Yavuz Ş. idaresindeki 54 PG 939 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Tarhana Turgut’a (55) çarptı.

Turgut, çarpmanın etkisiyle yaklaşık 150 metre savruldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Turgut'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

AA'nın haberine göre; sürücü Yavuz Ş. gözaltına alınırken, Turgut'un cenazesi Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Turgut'un oğlu Orhan Turgut'un da geçen yıl kazanın olduğu yerden yaklaşık 250 metre uzaklıkta motosiklet kazasında öldüğü öğrenildi.