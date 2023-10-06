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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde yangın

        Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde yangın

        Sakarya Adapazarı'nda içerisinde kimyasal atıkların da bulunduğu geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2023 - 01:28 Güncelleme: 06.10.2023 - 01:28
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        Geri dönüşüm tesisinde korkutan yangın
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        Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        AA'nın haberine göre; Tekeler Mahallesi Keresteciler Sitesi’nde, içerisinde kimyasal atıkların da bulunduğu geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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