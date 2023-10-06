Sakarya'da geri dönüşüm tesisinde yangın

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA'nın haberine göre; Tekeler Mahallesi Keresteciler Sitesi’nde, içerisinde kimyasal atıkların da bulunduğu geri dönüşüm tesisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Küçük çaplı patlamaların da yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.