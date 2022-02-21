Sakarya'da geri dönüşüm fabrikasında yangın

Sakarya 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren ambalaj plastik geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, emniyet, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin hızla büyüdüğü yangının söndürülmesi için çalışma başlatıldı. 16 araç 32 personelle müdahale edilen yangın, yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

AA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı fabrikada hasar oluştu.