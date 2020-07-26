Sakarya'da gerçeği aratmayan kentsel arama kurtarma tatbikatı

Sapanca ilçesindeki AFAD Arama Kurtarma Birliğinde iki gün süren eğitim tatbikatına, Sakarya, İstanbul, Bursa, Çanakkale, Konya, Ankara, Bilecik, Kütahya, Bartın ve Balıkesir'den gelen 64 İHH arama kurtarma gönüllüsü katıldı.
İHH'de görevli 12 eğitmen tarafından teorik ve uygulamalı eğitimden geçirilen gönüllüler, senaryo gereği depremde enkaz altında kalan yaralı vatandaşları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Sakarya İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Derneği Başkanı Engin Sezer, gazetecilere, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin 21. yılı nedeniyle düzenlenen eğitimlere 10 ilden 64 kursiyerin katıldığını söyledi.
Kentsel arama kurtarma tatbikatı yaptıklarını belirten Sezer, "Faaliyetin Sakarya'da olmasının sebebi, şehrimizin 17 Ağustos'ta büyük bir deprem yaşaması. Sakarya İHH olarak eğitime 9 kişiyle katılıyoruz. Sakarya İHH olarak arama kurtarma ekiplerimizin 2 yıllık bir geçmişi var. Ekipler geçen yıl Düzce'deki sel, Elazığ'daki deprem ve havai fişek fabrikasındaki patlamada görev aldı. Arkadaşlar 2 gündür burada. Önce sınıf içi eğitim aldılar, daha sonra pratik olarak tatbikat yapıyorlar." diye konuştu.
- Şimdiye kadar 500 personel eğitimden geçirildi
İHH Arama Kurtarma Eğitim Koordinatörü Erdal Altıntaş da geçen yıl doğada arama kurtarma faaliyetleriyle bu eğitimlere başladıklarını, şimdiye kadar 500 personelin eğitimden geçirildiğini söyledi.
Kentsel arama kurtarma eğitiminin ilkinin Sakarya'da gerçekleştirildiğini dile getirilen Altıntaş, "Kentsel arama kurtarmanın yanında su arama kurtarma eğitimlerimize de inşallah başlayacağız." dedi.
,Emre Ayvaz
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