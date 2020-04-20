Sakarya'da emniyet mensuplarından Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

AA

"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla yürütülen ve toplumun çeşitli kesimlerinden destek gören kampanyaya İl Emniyet Müdürlüğünde görevli emniyet mensupları da katıldı.

Gönüllülük esasına göre yazdıkları dilekçelerle bağış yapan 1918 kişiden toplanan 212 bin 898 lira, kampanya hesabına yatırıldı.

- "Bizi güçlü kılan birliğimiz, beraberliğimizdir"

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, yaptığı açıklamada, vatandaşların her türlü sevinç ve sıkıntısında yanında yer alan polis teşkilatının böylesine önemli bir mücadelede milli dayanışmaya duyarsız kalmasının beklenemeyeceğini belirtti.

Çalışmaktan onur duyduğu mesai arkadaşlarının dilekçe yazarak bağışta bulunmak istediğini aktaran Kaya, "Bu beni çok mutlu etti. Bizler, 'Komşusu açken tok yatan bizden değildir.' anlayışına sahip yüce bir milletiz. Bizi güçlü kılan birliğimiz, beraberliğimizdir. İnanıyorum ki hep birlikte başaracağız. Koronavirüsle mücadelede takdire şayan mücadele veren tüm mesai arkadaşlarımı yürekten kutluyor, hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.