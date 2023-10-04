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        Haberler Gündem Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Sakarya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 00:50 Güncelleme: 04.10.2023 - 00:51
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        Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
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        Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma KOM Şube Müdürlüğünce 3 adrese eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenledi.

        Adreslerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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