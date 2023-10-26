Sakarya'da iş yerinde doğal gaz patladı: 3 yaralı
Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, bir iş yerinde doğal gaz patlaması sonucu 3 kişi yaralandı
Konuralp Mahallesi'ndeki bir simit fırınında doğal gaz sızıntısı nedeniyle patlama meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis, itfaiye ve Adapazarı Gaz Dağıtım A.Ş. ekipleri sevk edildi.
Patlamada iş yerinde çalışan yabancı uyruklu 3 kişi yaralandı.
Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Patlama nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.