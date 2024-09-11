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        Haberler Gündem Sakarya'da devrilen otomobil yandı - Güncel haberler

        Sakarya'da devrilen otomobil yandı

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde yol kenarındaki otluk alana devrilen otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 20:12 Güncelleme: 11.09.2024 - 20:12
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        Sakarya'da devrilen otomobil yandı
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        D-100 kara yolunda Ankara yönüne giden S.Ö. idaresindeki otomobil, Yeniorman Mahallesi mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki otluk alana devrildi.

        Hafif şekilde yaralanan sürücü S.Ö, ters dönen otomobilden kendi imkanlarıyla çıkmayı başarırken, araç yanmaya başladı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ekipleri ile Sakarya Arama Kurtarma ve Yangın Timi sevk edildi.

        Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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