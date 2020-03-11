Sakarya'da dernekten elektronik eşya çalan 2 şüpheli yakalandı



Sakarya'da, bir dernekten 2 televizyon ile 1 projeksiyon cihazı çaldığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Adapazarı ilçesinde, bir dernekten elektronik eşya hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelilerden E.Ş, mahalle bekçileri tarafından yakalandı. "Hırsızlık" suçundan kaydı bulunan Ş.Ö. de asayiş ekiplerince kaldığı evde gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.Ş. ve Ş.Ö, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İlçede ikinci el eşya alım-satımı yapan yerlere yönelik çalışmada ele geçirilen 2 televizyon ve 1 projeksiyon cihazı derneğe teslim edildi. Bir iş yeri sahibi hakkında hırsızlık malı satın almak suçundan işlem yapıldı.