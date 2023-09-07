Sakarya'da deniz yasağı!

Sakarya'da denize girmek yasaklandı
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
Giriş: 07.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:39
Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.
CANKURTARAN EKİPLERİ UYARIYOR
Olumsuz hava şartları nedeniyle kaymakamlıklar denize girmeyi yasakladı. Sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyarıyor.