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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da deniz yasağı!

        Sakarya'da denize girmek yasaklandı

        Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 07.09.2023 - 11:39
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        Sakarya'da deniz yasağı!
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        Sakarya'nın Karadeniz'e kıyısı olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

        CANKURTARAN EKİPLERİ UYARIYOR

        Olumsuz hava şartları nedeniyle kaymakamlıklar denize girmeyi yasakladı. Sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, halkı suya girmemeleri konusunda uyarıyor.

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