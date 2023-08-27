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        Haberler Gündem Güncel Sakarya'da deniz yasağı!

        Sakarya'nın 3 ilçesinde denize girmek yasaklandı

        Sakarya'nın denize kıyısı bulunan 3 ilçede dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girmek yasaklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 11:15 Güncelleme: 27.08.2023 - 11:15
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        Sakarya'da deniz yasağı!
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        Sakaryanın denize kıyısı bulunan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı kararla saat 10.20 itibari ile yasaklandı.

        Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

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