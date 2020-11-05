Sakarya'da DEAŞ operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında, çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren örgüt mensupları adına istihbarat çalışmaları yapan ve ele geçirilen dokümanların incelenmesinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen, tıbbi malzeme temin ettiği yönünde ifade ve teşhisler bulunan Irak uyruklu 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde düzenlenen operasyonda 8 şüpheli yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.