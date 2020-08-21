Sakarya'da damperi açık kalan tır MOBESE direğine çarptı

Alınan bilgiye göre, Adapazarı-Karasu yolunda seyreden Talip G. idaresindeki 34 GJ 4615 plakalı tır, açık kalan damperinin Ferizli mevkisinde MOBESE direğine çarpması sonucu devrildi.Tır yolun Karasu istikametini, devrilen MOBESE direği de Adapazarı istikametini trafiğe kapattı.İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaralanan tır sürücüsünü Yenikent Devlet Hastanesine kaldırdı.Trafik ekipleri, kara yolundaki ulaşımı Ferizli kavşağından alternatif güzergaha yönlendirdi.Ekiplerin devrilen tırı ve MOBESE direğini kaldırma çalışması sürüyor.

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