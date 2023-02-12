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Sakarya'da çiftlikte elektrik akımına kapılan kişi öldü

Sakarya Karasu'da, sahibi olduğu tavuk çiftliğindeki arızalı havalandırma sistemini kontrol ederken elektrik akımına kapılan Müslüm Yıldızal hayatını kaybetti

Giriş: 12.02.2023 - 04:11 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da çiftlikte elektrik akımına kapılan kişi öldü
Çiftlikte elektrik akımına kapılarak öldü
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AA

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki tavuk çiftliğinde elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

Manavpınarı Mahallesi'ndeki tavuk çiftliğinin havalandırma sisteminde arıza olduğunu fark eden çiftlik sahibi Müslüm Yıldızdal (35), arızanın olduğu fanları kontrol etmek istedi.

Bir anda elektrik akımına kapılan Yıldızdal'ı yerde hareketsiz halde yatarken bulan yakınları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre; olay yerine gelen sağlık personeli, Müslüm Yıldızdal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yıldızdal'ın cenazesi, Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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