Sakarya'da çatı malzemeleri üretilen fabrikanın deposunda çıkan yangın söndürüldü

AA

Alınan bilgiye göre, Yanıkköy mevkisinde çatı malzemeleri üretilen fabrikanın kağıt balyaların bulunduğu açık alandaki deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kağıtların tutuşmasıyla çevreyi dumanlar sardı.

İhbar üzerine olay yerine Sakarya ve Kocaeli itfaiyesine bağlı çok sayıda ekip sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında kağıt balyaları zarar gördü.