Sakarya'da trafik kazası: 8 yaralı
Sakarya'nın Hendek ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı
Hüseyinşeyh Mahallesi D-100 kara yolunda, F.Ç. idaresindeki ve M.B.A. yönetimindeki otomobiller çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan C.Ç, D.Ç, C.Ç, M.Ö, Y.A. ve B.K. yaralandı.
Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sürücülerden F.Ç'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.