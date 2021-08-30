Sakarya'da Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü

AA

Vatandaşların çocuklarıyla katıldığı etkinlikte, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası marşlar çaldı.Günün anlam ve önemine ilişkin gerçekleştirilen konuşmanın ardından Atatürk Bulvarı üzerinde bekleyen piyadeler ve gaziler ile kolluk kuvvetlerinin yanı sıra kurumları temsil eden araç kortejleri protokol tribününün önünden geçiş yaptı.

Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehitlere ve gazilere minnet ve şükranlarını sunduklarını belirtti.

Zaferin yıl dönümünü coşkulu bir şekilde kutladıklarını anlatan Kaldırım, "Allah böyle günler bir daha yaşatmasın ama Türk milleti zorda kaldığında nasıl kahramanlık ortaya koyacağını Sakarya'da, Dumlupınar ve Büyük Zafer'de olduğu gibi göstermiştir. Milletimize kutlu olsun." dedi.

Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Garnizon Komutanı Albay Fahri Can Çağlar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Necdet Tömekçe, Sakarya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ve siyasi partilerin il başkanları katıldı.