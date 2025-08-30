Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler

        Sakarya'da boyahanede yangın çıktı

        Sakarya'nın Geyve ilçesindeki boyahanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin 15 araçla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kimyasal malzemelerin olduğu kısma sıçramadan söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2025 - 00:15 Güncelleme: 30.08.2025 - 00:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boyahanede alevler yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Geyve ilçesi Karaçam Mahallesi mevkisindeki boyahanede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman oluşurken, ara ara patlama sesleri duyuldu.

        Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin 15 araçla müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1,5 saatlik çalışma sonucu kimyasal malzemelerin olduğu kısma sıçramadan söndürüldü.

        Yangın hasara neden olurken, bölgede soğutma çalışması yapıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #HABER
        #sakarya
        #sakarya haber
        #yerel haber
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile Çin'de görüşecek
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        İşte Jose Mourinho'nun alacağı tazminat bedeli!
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Yangın söndürme uçağı acil iniş yaptı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        Bakan Yerlikaya geri dönüş yapan Suriyeli sayısını açıkladı
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        TEKNOFEST Mavi Vatan'da halk günü
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        "Güvenlik garantileri bir şart değil"
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'de seçim tarihi belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu!
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        "Gazze'den tehciri öngören plana karşıyız"
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Mourinho gitti, sivri dili kaldı!
        Damadına kurşun yağdırdı!
        Damadına kurşun yağdırdı!
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        Altınları yanlışlıkla çöpe attı
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        CHP İstanbul seçimi için iddianame
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        1'i kadın 5 kişi gözaltında... Kafedeki infazda sır perdesi aralandı!
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        “Eşek gibi bakacaksın” sözü Yargıtay'ı ikiye böldü
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Rıdvan Dilmen'den F.Bahçe'ye teknik direktör önerisi!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Kerem Aktürkoğlu transferinde mutlu son: Fenerbahçe anlaştı!
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Burçlara ve fala en çok kim başvuruyor?
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        Düğünün ertesi sabahı takı topladı
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        YKS'de domino etkisi! Sıralaması iyi öğrenciler neden üniversiteyi kazanamadı?
        Habertürk Anasayfa