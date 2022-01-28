Evinde başından vurularak öldürüldü

Alınan bilgiye göre olay Sakarya'nın Akyazı ilçesinde meydana geldi. İşe gelmeyen Erdem Özdemir'e ulaşamayan arkadaşları, Batakköy Mahallesi'ndeki yakınlarını aradı.

Eve girdiğinde Özdemir'i kanlar içerisinde bulan kardeşi, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Özdemir'in cenazesi, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü Otopsi Merkezine götürüldü.

AA'nın haberine göre; ilk incelemede, Özdemir'in başından tabancayla vurulduğu belirlendi. Olayla ilgili şüpheliler Ö.K. ve A.B gözaltına alındı.