Sakarya'da bariyere çarpan ısıcam yüklü TIR yandı
Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bariyere çarpan ısıcam yüklü TIR'ın sürücüsü yaralandı, alev alan araç kullanılamaz hale geldi
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Selim Açar yönetimindeki ısıcam yüklü TIR, D-650 kara yolu ilçe merkezi girişinde kontrolden çıkarak bariyere ve trafik levhalarına çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle TIR'da yangın çıkarken, hafif yaralanan sürücü kendisini dışarı attı.
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Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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İtfaiye ekiplerince yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında çekici ve dorse kullanılamaz hale geldi.
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Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Pamukova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Kaza ve yangın nedeniyle kara yolunun Bilecik istikameti bir süre ulaşıma kapanırken, TIR'ın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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