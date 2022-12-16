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Sakarya'da baba oğul kavgası kanlı bitti: Oğul öldü, baba gözaltında

Sakarya'da baba oğul arasındaki tartışma kanlı bitti. Babası tarafından bıçaklanan kişi ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Giriş: 16.12.2022 - 02:35 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da baba oğul kavgası kanlı bitti: Oğul öldü, baba gözaltında
AA

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde babası ile tartışırken bıçakla yaralanan kişi yaşamını yitirdi. AA'nın haberine göre; Abdibey Caddesi'ndeki evlerinde K.T. (34) ile babası A.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın arbedeye dönüşmesi üzerine K.T, babasının elindeki bıçakla yaralandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan K.T, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

K.T'nin cenazesi, buradaki işlemlerinin ardından aynı hastanenin Korucuk Kampüsü'nde bulunan otopsi merkezine kaldırıldı. Baba A.T, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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