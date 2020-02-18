AA

Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi Setaltı Caddesi'nde akrabalar arasında belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tabancayla ateş açıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. AA'nın haberine göre; kavgada yaralanan H.Y. ve A.T. ambulansla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ve B.O ise Toyotasa Acil Yardım Hastanesi'ne kaldırıldı.