AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre, Türkiye'nin otomotiv, sanayi, enerji ve tarım alanında önemli şehirlerinden olan Sakarya'da ocak-temmuz döneminde 17 proje tamamlama vizesi aldı.

Sabit yatırım tutarı 944 milyon 812 bin 629 lirayı bulan yatırımlarla 1095 kişi iş sahibi oldu. İmalat sanayisi ağırlıklı olmak üzere tekstil, tarım, eğitim ve birçok alanda önemli yatırımlar hayata geçirildi.

Teşviklendirilen yatırım projeleri, devletin sağladığı sigorta primi iş veren hissesi, yüzde 80'e varan vergi indirimi, faiz yardımı, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası gibi desteklerden faydalanıyor.

TURİZM FİRMASINDAN 355 MİLYON LİRALIK YATIRIM

Söz konusu 17 proje içinde yatırım tutarının büyüklüğü bakımından ilk sırada, bir turizm firmasının 355 milyon 272 bin 814 liralık yatırımı bulunuyor.

Otel, motel, pansiyon, kamp ve diğer konaklama alanlarının yapıldığı projeyle 475 kişi işe yerleşti. Proje aynı zamanda ocak-temmuz döneminde en fazla istihdam sağlayan yatırım olarak kayıtlara geçti.

Temmuzda bir gıda firması tarafından hayata geçirilen yeni yatırım, 177 milyon 224 bin 130 liralık bütçesiyle dikkati çekti. Unlu mamuller imalatı yapacak firma sayesinde 190 kişi iş imkanı buldu.

Kentte bir gıda firması tarafından hayata geçirilen yatırımın büyüklüğü de 174 milyon 169 bin 293 lira olarak kayıtlara geçti. Süt ürünleri imalatı yapacak firma, üretim ve istihdamıyla ülke ekonomisine katkı sağlayacak.

Enerji alanında faaliyet gösteren bir firma da aldığı tamamlama vizesiyle bu dönemde kentteki en büyük yatırımlar arasına girdi. Elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı yapan firmanın 62 milyon 550 bin liralık yatırımı sayesinde 10 kişi işe yerleştirildi.

Kentte traktör firması tarafından hayata geçirilen 51 milyon 933 bin 509 liralık yatırım projesiyle 73, süt ürünleri imalatı yapan firmanın 36 milyon 305 bin 789 liralık yatırımıyla da 25 kişi iş sahibi oldu.

Kontrplak, yonga levha, sunta, diğer pano ve tahtaların imalatını yapan bir firma aldığı tamamlama vizesiyle 13, endüstri alanında faaliyet gösteren bir firma 25, alkolsüz içecek imalatı, maden ve memba suları üretimi yapan firma 30, eğitim sektörüne yönelik faaliyet gösteren firma da 40 kişiyi istihdam etti.

4'Ü YABANCI SERMAYELİ 98 PROJE İÇİN DE YATIRIM TEŞVİK BELGESİ DÜZENLENDİ

Bu dönemde ayrıca hayata geçirilmesi planlanan 4'ü yabancı sermayeli 98 proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi.

Yatırım tutarı 2 milyar 862 milyon 924 bin 187 lirayı bulan projelerin, kentte 2 bin 409 kişilik yeni istihdam oluşturması hedefleniyor.