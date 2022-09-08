70 kilogram esrar ele geçirildi: 3 gözaltı

AA

İl Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Akyazı Dokurcun Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Madenler Mahallesi'nde N.B, N.B. ve M.D'nin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese jandarma komando bölüğü JASAT ekiplerince düzenlenen operasyonda narkotik köpeğiyle ev ve eklentilerinde yapılan aramada 70 kilogram kubar esrar, 2 kilogram kenevir tohumu, 900 kök kenevir bitkisi, ruhsatsız tabanca ve av tüfekleri ile mühimmat ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Fotoğraf, İHA tarafından servis edilmiştir.