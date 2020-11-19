Sakarya'da 5 kişinin havuzda elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin dava

Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık K.D. katılmazken, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.
Celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından söz alan müştekiler önceki beyanlarını tekrar ettiğini söyledi.
Sanık avukatı da eksik hususların giderilmesini, Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturmasının beklenmesini ve SEDAŞ hakkında kusur tespiti yönünden rapor alınmasını talep etti.
Görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, eksik hususların giderilmesini istedi.
Akyazı Cumhuriyet Başsavcılığınca eski Kuzuluk Belediyesi ve Akyazı Belediyesi ile SEDAŞ hakkında yürütülen soruşturmanın sonucunun beklenilmesine, SEDAŞ ile ilgili rapor alınması talebinin soruşturma netleştikten sonra değerlendirilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı 1 Nisan 2021'e erteledi.
- Olay ve süreç
Akyazı ilçesi Şerefiye Mahallesi'ndeki eğlence havuzuna, 23 Haziran 2017'de serinlemek için giren Gökay Yıldırımgeç, elektrik akımına kapılmış, durumu fark eden işletme sahibi Mehmet ve oğlu Kadir Kaya ile Davut Mert Kaliç ve Nurullah Önlütürk de suya girmişti. Olayda Yıldırımgeç, Önlütürk, Kaliç ile Mehmet ve Kadir Kaya hayatını kaybetmişti.
Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eğlence merkezinin elektrik işlerini yapan K.D. tutuklanmış, 19 Haziran 2018'de görülen duruşmada yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliyesine karar verilmişti.
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, elektrik tesisatçısı K.D. hakkında, "taksirle öldürme" suçlamasıyla 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Bilirkişi raporunda, Mehmet Kaya ve şüpheli K.D'nin asli kusurlu, Akyazı Belediyesinin kazanın meydana gelmesinde tali kusurlu olduğuna dair kanaat bildirildiği aktarılan iddianamede, şüphelilerin eylemlerinde bilinçli taksir bulunduğuna dair herhangi bir tespit yapılmadığından suçun bilinçli taksirle işlenmediğinin değerlendirildiği kaydediliyor.
İddianamede, şüpheli K.D'nin, yeterlilik ve yetkisi olmadığı halde, hiçbir önlem ve kontrol mekanizması kullanmaksızın suya temas eden demir platforma sıva üstü priz ve aydınlatma anahtarı tesisatı çekip, gerekli özen ve dikkat yükümlülüğünü yerine getirmeyerek, 5 kişinin ölümüne sebebiyet vermek suretiyle taksirle birden çok kişinin ölümüne sebep olma suçunu işlediği belirtiliyor.
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