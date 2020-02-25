Alınan bilgiye göre, 3 ay önce ayrıldığı Koğukpelit Mahallesi'ndeki evine gelen B.A, yaprak üfleme ve ağaç kesme motorunun çalındığını fark ederek Kocaali Jandarma Komutanlığına bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, hırsızlıkla ilgileri olduğu tespit edilen E.B.A, G.T, G.D, M.P. ve E.K'yi gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ayrıca Karasu'da C.Ç'ye satılan eşyalara el koyan ekipler, sahibine teslim etti.