Nehir üç mahallenin bağlantı noktasını yuttu

İHA

Kuzuluk Mahallesi ile Tuzla ve Yeni mahallelerini birleştiren Küme Evler mevkii 1016 Sokak'taki 100 hanenin kullandığı yol, iddialara göre Devlet Su İşlerinin (DSİ) dolgu çalışmasının ardından oluşan erozyon sebebiyle çökme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Bölgede oluşan erozyon sebebiyle yolun bir bölümü Sakarya Nehri’ne karıştı. Daha öncesinde şerit çekilerek önlem alınmaya çalışılan ve yarısının çökerek nehre karıştığı yol için mahalle sakinleri çözüm bulunmasını istiyor.

“BU GİDİŞLE SAKARYA NEHRİ, VATANDAŞIN BAĞINI BAHÇESİNİ ALACAK"

Yetkilileri sürekli aradıklarını ancak bir geri dönüş alamadıklarını aktaran Kuzuluk Mahallesi Muhtarı Temel Aslanbey, “Durumu yetkililere bildirmemize rağmen ilgilenilmiyor. Nehir, 5 ay önceki halinden daha da içeriye girdi, daha çok tehlike arz etmeye başladı" dedi. Nehrin daha önceki halinde de 15 metre daha içeriye girdiğini ifade eden Aslanbey, "Yol çöktü, her geçen gün daralıyor. Arsalar tehlike altında. Bu gidişle Sakarya Nehri, vatandaşın bağını bahçesini alacak” dedi.