Sakarya'da 2 ev küle çeviren yangın
Sakarya'da bir evde çıkan yangının diğer eve sıçramasıyla 2 evde küle döndü
Giriş: 11.09.2023 - 19:19 Güncelleme: 11.09.2023 - 19:19
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Sakarya'nın Karasu ilçesi Taşlıgeçit Mahallesi’nde tek katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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Yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikte bulunan eve sıçradı.
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Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.
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Yangında iki ev de kül olurken, inceleme başlatıldı.