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        Haberler Gündem 3. Sayfa Sakarya'da 2 ev küle döndü

        Sakarya'da 2 ev küle çeviren yangın

        Sakarya'da bir evde çıkan yangının diğer eve sıçramasıyla 2 evde küle döndü

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2023 - 19:19 Güncelleme: 11.09.2023 - 19:19
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          Sakarya'nın Karasu ilçesi Taşlıgeçit Mahallesi’nde tek katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

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          Yangın, rüzgarın da etkisiyle bitişikte bulunan eve sıçradı.

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          Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

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          Olay yerine gelen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü.

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          Yangında iki ev de kül olurken, inceleme başlatıldı.

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