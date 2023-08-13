Sakarya'da 2 ahşap ev alev alev yandı

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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde çıkan yangında 2 ahşap ev ile 2 yapı kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde Taşburun Mahallesi'nde bulunan Mustafa Rençber'e ait bahçe içerisinde bulunan ahşap yapıda yangın çıktı. Alevlerin yayılmasının ardından yangın bahçe içerisindeki evlere sıçradı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar da itfaiye ekipleri gelene kadar yangını söndürmek için seferber oldu.

DHA'nın haberine göre; itfaiye ekiplerinin iki saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınan yangında iki ahşap ev ile iki yapı yanarak yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.