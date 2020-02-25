25 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ'nin geçen yıl banttan indirdiği yaklaşık 253 bin otomobilin 163 binini hibrit motorlu araçlar oluşturdu.
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye AŞ Genel Müdürü ve Üst Yöneticisi Toshihiko Kudo, gerçekleştirdikleri üretimin yaklaşık yüzde 90'ının 150'yi aşkın ülkeye ihraç edildiğini söyledi.
Toshihiko, Corolla ve Toyota C-HR modeli üretilen Sakarya'daki fabrikanın üretim kapasitesiyle Toyota'nın Avrupa'daki en büyük fabrikası olduğunu anlattı.
Geçen yıl yaklaşık 253 bin araç üretildiğini dile getiren Toshihiko Kudo, bunlardan 90 binin Corolla, 163 bininin ise C-HR olduğunu bildirdi.
Geçen yıl yaklaşık 231 bin Corolla ve C-HR ihraç edildiğini ifade eden Toshihiko, "Geçen yıl 71 bin Corolla'yı, 160 bin de C-HR'yi ihraç ettik. Sonuç olarak üretimimizin yüzde 92'sini 150 ülkeye ihraç ederken, yüzde 8'i de iç piyasaya gidiyor. Toplam üretimimizin yüzde 65'i olan 163 bin adedini hibrit motorlu Corolla ve C-HR'ler oluşturuyor. Dolayısıyla ürettiğimiz her 3 araçtan 2'sini hibrit motorlu araç oluşturuyor." diye konuştu.
26 YILDA 2.7 MİLYON ARAÇ ÜRETTİ
Toshihiko Kudo, 2019 yılında yaklaşık 121 bin C-HR hibrit, 42 bin de Corolla sedan hibrit üretildiğini, geçen sene üretilen C-HR hibrit modelin ilk 5 pazarını Fransa, İngiltere, İtalya, İspanya ve Almanya'nın oluşturduğunu kaydetti.
Corolla Sedan hibrit modelin ihraç edildiği ilk 5 ülkeyi İsrail, Polonya, İrlanda, İspanya ve Macaristan olarak sıralayan Toshihiko, "1994 yılından bu yana toplamda 2,7 milyon araç üretimi yapıldı. 2019'da 253 bin araç üretmiştik, 2020 yılında 258 bin araç üretmeyi planlıyoruz. Bu rakamın 88 binini Corolla, 170 binini ise C-HR modelimiz oluşturacak. Bu yılki ihracat hedefimiz ise 231 bin olacak. Bu rakamın 64 binini Corolla, 167 binini ise C-HR oluşturuyor" ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!