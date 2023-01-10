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Sakarya'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı

Giriş: 10.01.2023 - 19:33 | Güncelleme: ABONE OL
Sakarya'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Sakarya'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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AA

İl Jandarma Komutanlığı, Adapazarı İlçe ve Merkez Jandarma Komutanlığı ile KOM Şubesi ekipleri, Göktepe Mahallesi'nde eski tavuk çiftliği olarak kullanılan bina ve depoda kaçak akaryakıt (fuel-oil, on numara yağ) imal edilip satıldığı bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, 14 bin litre karışımlı akaryakıt, madeni yağ ayrıştırma ve filtrelemede kullanılan düzenek ele geçirdi.

Şüpheli O.Ö. gözaltına alınırken, akaryakıt Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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