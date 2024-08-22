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        Haberler Gündem Sakarya'da 110 bin 460 makaron ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli yakalandı - Güncel haberler

        Sakarya'da 110 bin 460 makaron ele geçirildi

        Sakarya'nın Akyazı ilçesinde düzenlenen operasyonda 110 bin 460 dolu ve boş makaron ele geçirilirken 1 zanlı gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 23:32 Güncelleme: 22.08.2024 - 23:32
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        Sakarya'da 110 bin 460 makaron ele geçirildi
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        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ömercikler Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

        U.Ö'nün (63) iş yeri ve aracında yapılan aramada, 83 bin 660 dolu ve 26 bin 800 boş makaron, 11 kilogram kıyılmış tütün, 5 kilogram bandrollü tütün, 16 elektronik sigara, 10 elektronik sigara likidi, nargile tütünü ele geçirildi.

        Gözaltına alınan U.Ö'nün jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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