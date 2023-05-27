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Sakarya Cumhurbaşkanlığı Seçimi Sonuçları 2023: Sakarya Cumhurbaşkanı Seçim Sonucu ile Erdoğan ve Kılıçdaroğlu Oy Oranları

Sakarya seçim sonuçları 2023: Sakarya Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucu ile adayların oy oranı

Türkiye, 28 Mayıs Pazar günü 2. tur Cumhurbaşkanlığı için sandık başına gidecek. Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları ve Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. İşte Sakarya Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları...

Giriş: 27.05.2023 - 21:15 | Güncelleme: ABONE OL
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  • 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde geri sayım sürüyor. Sakarya ilinden oy kullanacak olan seçmenler, seçim sonuçlarına Haberturk.com üzerinden erişebilecek. Peki, "Sakarya Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonucu ile Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı yüzde kaç oldu, toplam kaç oy aldı?" İşte 2023 Sakarya seçim sonuçları...

  • SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI HABERTURK.COM'DA OLACAK

    Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak. YSK'nın kararlarına göre saat 18.00'a kadar basın yayın organlarında seçimler ve sonuçlarına ilişkin haber tahmini ve yorum yapılması yasak olacak. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

    YSK, seçimlerin ilk turunda (14 Mayıs) seçim yasaklarının 18.30 itibarı ile sona erdiğini açıklamıştı. YSK'nın yayın yasağının kalkması ile beraber 2023 Sakarya Seçim Sonuçları ve Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranları Haberturk.com Sakarya Seçim Sonucu sayfasında olacak.

    2023 SAKARYA SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    TÜRKİYE GENELİ CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

  • SAKARYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUCU İLE İLÇE İLÇE OY ORANLARI

    Sakarya ve tüm ilçelerin 28 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Haberturk.com'un Sakarya Seçim Sonuçları ekranından canlı ve anbean takip edebilirsiniz. Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayarak ilçe ilçe Sakarya Seçim Sonuçları sayfasını görüntüleyebilir ve Recep Tayyip Erdoğan ile Kemal Kılıçdaroğlu'nun aldığı toplam oy sayısı ile oy oranına erişebilirsiniz.

    İLÇE İLÇE SAKARYA CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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