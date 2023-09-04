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        Haberler Gündem İzmir Menderes'te ve Sakarya Ahiler'de deprem! 4 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?

        İzmir Menderes'te korkutan deprem! 4 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. 4 Eylül Pazartesi gününün ilk saatlerinde Sakarya Ahiler ve İzmir Menderes'te deprem meydana geldi. İşte 4 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2023 - 08:36 Güncelleme: 04.09.2023 - 08:36
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        • 1

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerinin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 4 Eylül Pazartesi günü saat 01:30'da Sakarya'da deprem oldu. İşte 4 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...

        • 2

          SAKARYA'DA DEPREM OLDU!

          4 Eylül Pazartesi saat 01:30'da Sakarya Ahiler - Pamukova'da yerin 11 km derinliğinde deprem meydana geldi.

        • 3

          İZMİR 4.4 İLE SALLANDI!

          AFAD tarafından açıklanan verilere göre 4 Eylül Pazartesi saat 08:26'da Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde İzmir Menderes 'te 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.

        • 4

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.

          AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

          KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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