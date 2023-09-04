İzmir Menderes'te korkutan deprem! 4 Eylül Kandilli ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri aktif fay hattı üzerinde bulunan illerde yaşayanlar tarafından yakından takip ediliyor. 4 Eylül Pazartesi gününün ilk saatlerinde Sakarya Ahiler ve İzmir Menderes'te deprem meydana geldi. İşte 4 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
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Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Meydana gelen son dakika depremlerinin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 4 Eylül Pazartesi günü saat 01:30'da Sakarya'da deprem oldu. İşte 4 Eylül 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...
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SAKARYA'DA DEPREM OLDU!
4 Eylül Pazartesi saat 01:30'da Sakarya Ahiler - Pamukova'da yerin 11 km derinliğinde deprem meydana geldi.
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İZMİR 4.4 İLE SALLANDI!
AFAD tarafından açıklanan verilere göre 4 Eylül Pazartesi saat 08:26'da Ege Denizi Kuşadası Körfezi'nde İzmir Menderes 'te 4.4 büyüklüğünde deprem oldu.
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SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini anbean yayınlıyor.
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