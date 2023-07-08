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        Sakarmekenin yavrularını besleme anı kamerada

        Sakarmeke kuşunun su altından çıkardığı besinlerle yavrularını besleme anı kayıt altına alındı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2023 - 10:52
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          Türkiye'nin en büyük milli parkı olan Ağrı Dağı Milli Parkı içindeki Karasu Sulak Alanı, 200'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

           

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          Sulak alanda en yaygın tür olan sakarmeke (Fulica atra), yerel tür olarak 4 mevsim boyunca bu alanı kullanıyor.

           

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          Milli parkta çalışma yapan AA, sakarmekenin dalış yaparak su altından çıkardığı yiyeceklerle yavrularını besleme anını görüntüledi.

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