Ölümle yaşam arasındaki o ince çizgi

Gölün tamamen buz kütleleriyle kaplanması üzerine yiyecek bulmakta güçlük yaşayan sakar mekeler, hareketleriyle buz tutmasını önlemeye çalıştıkları dar bir alanda yaşam mücadelesi veriyor.

Gölün tamamen buz kütleleriyle kaplanması üzerine yiyecek bulmakta güçlük yaşayan sakar mekeler, hareketleriyle buz tutmasını önlemeye çalıştıkları dar bir alanda yaşam mücadelesi veriyor.

Gölün donmadığı zamanlarda kıyılara kadar gelen ve vatandaşların da ekmek parçaları atarak beslediği sakar mekeler, dalarak ya da su yüzeyinden besinlerini topluyor.