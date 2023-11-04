"Sakal erkeğin makyajıdır" cümlesine sonuna kadar katılacağınız değişimler
Sakallar, estetik bir operasyon gibi bir kişinin yüz yapısını tamamen değiştirebilir. Bu fark o kadar çarpıcı olabilir ki sakalsız halini bildiğiniz kişilerin yeni bir insana dönüşüp dönüşmediğini merak edersiniz.
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"Büyük bir hata yaptım!"
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"9 aylık sakal gelişimi."
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"Bazı yüzlerin sakala ihtiyacı vardır! 6 ay, sıfır düzeltme, sadece yıkayın, yağlayın ve fırçalayın."
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- 4
"'Tıraşsız 2021' projemin yarısına geldim. Şu ana kadar nasıl görünüyor?"
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"Bir daha asla tıraş olmayacağım!"
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"Sakalımı tekrar uzatmamın sevinci."
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- 7
"Sakalım bugün tam olarak bir yaşında! Başardık!"
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"Hey arkadaşlar, destekli sütyen işe yarıyor!"
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"Yapay bir çene hattı oluşturabildiğim için mutluyum…"
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"Saçkırandan tamamen kurtuldum."
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"Fena halde batırdım!"
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Kaynak: Reddit
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