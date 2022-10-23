Beşiktaş'ın Faslı stoper Romain Saiss, eski takımı Wolverhampton'ın taraftar sitesi Talking Wolves'ın konuğu oldu. Saiss; Beşiktaş ve Tükiye günlerinin yanı sıra Dünya Kupası ile Wolves'tan ayrılığına dair dikkat çeken ifadeler kullandı:

"BEŞİKTAŞ'TA VE TÜRKİYE'DE OLMAK GÜZEL" "Beşiktaş’ta oynamak güzel. Tabii ki İngiltere'ye göre farklılıklar var. Hayat, futbol, her şey tamamen farklı. Birkaç oldu buraya geleli ve kendimi iyi hissediyorum. Günlük olarak rutinlerim var. Ailem de iyi durumda ve bu benim için çok önemli. İngiltere’deki 6 yıldan sonra bu değişiklik kolay değildi. Ancak şu anda Türkiye’de iyi hissediyoruz. Hava durumu Britanya’ya göre çok güzel. Daha güneşli. Burada dört mevsimi birden yaşıyoruz."

"BELKİ DE KATILACAĞIM SON DÜNYA KUPASI" "Umarım Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası’nda yer alırım. Bir oyuncu için Dünya Kupası’nda oynamak çok önemlidir. Ben de bunu istiyorum tabii ki. Belki katılacağım son Dünya Kupası’dır. Organizasyonu yazın oynamaya göre farklı olacak."

"WOLVERHAMPTON'IN TEKLİFİ SAYGISIZLIKTI" "Wolverhampton’dan uzatma için 1 yıllık teklif aldığımda bunun bir saygısızlık olduğunu hissettim. Koçun bana söylediklerinden bana vermek istediklerine kadar… Bu benim için saygısızlıktı. Sayılardan bahsetmiyorum, paradan bahsetmiyorum. Bu kulüpte çok pozisyon oynadım. 6 yıl oradaydım. Bu kulüpte güzel şeyler başardığımı düşünüyorum. Bu yüzden onlardan daha fazla saygı bekliyordum. Ama gelip bana sadece bir yıllık kontrat verdiğinde, benim için 'Tamam anladım' dedim."