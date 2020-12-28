Şairlere ilham oldu! Bu sokak 70 santim!

Hatay'ın merkez Antakya ilçesi Kuyulu Mahallesi'ndeki bir sokak, uzunluğu 15 metre, eni ise 70 santimetre ile İstanbul´daki 89 santimetrelik Alaylı Sokağı ve Adana´daki 150 santimetrelik 32056 Sokak'tan daha dar olarak ölçüldü. 70 santimetrelik sokak, bu özelliği ile Hatay´ın ve Türkiye´nin en dar sokaklarından biri olarak görenleri hayrete düşürüyor.
GÖREN HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRİYOR
DHA'da yer alan habere göre mahalle sakinlerinin kestirme geçit olarak kullandıkları sokağı ilk defa görenler, önünde fotoğraf çektiriyor. Eski Antakya sokaklarında, bu sokak gibi onlarca dar sokak bulunduğu belirtildi.
"FRANSIZLARLA ÇETE SAVAŞLARI BURADA OLDU"
Mahalle sakinlerinden Adnan Sayın, dar sokakların çok eski olduğunu belirterek, "Bu bölgede böyle dar sokaklar çoktur ama en dar sokak burasıdır. Bu bölgede Fransızlar vardı ve 1930'larda çete savaşları olmuştu. Bu daracık sokaklar o zaman bizim efe askerlerimizin düşmanla savaşırken çok işine yaramıştır. Askerlerimizin o zamanlar sokaklar arasında hızlı hareket etmesi için de yapılmış dar sokaklar var" dedi.
"VATANDAŞLAR, KESTİRME YOL OLARAK KULLANIYOR"
Kuyulu Mahallesi'nde 70 santimetre genişliğindeki sokağın başında ikamet eden mahalleli Murat Cemal de, şunları söyledi:
"Bu sokak iki evin arasında kalan bir sokaktır ve Antakya´daki en dar sokak olarak bilinir. Burası aynı zamanda hareketli ve kullanılan bir yer. Şirince Mahallesi'ni, Bağrıyanık Mahallesi'ni ve Dutdibi Mahallesi'ni, Antakya Çarşı ve Köprübaşı'nı birbirine bağlayan yollardan biridir. Sürekli buradan gidip gelen insanlar var. Bir kişi geçtiği zaman, karşıdan biri geldiği zaman biri duruyor burayı bilenler de iki kişi geçerken biri yan dönüyor öyle geçilebiliyor."
ŞAİRLERE İLHAM OLAN SOKAK
Bu bölgenin aynı zamanda dünyanın en eski yerleşim yerlerinden biri olduğunu ifade eden Kemal Arıbaş ise sokağın ünlü şairlere ilham olduğunu söyledi. Antakyalı şair Ali Yüce´nin 'Antakya sokakları dar, Antakya sokakları bir kişilik, sen giderken ben gelemem Antakya sokakları dar' diye başladığı şiirine ilham olan sokağın 70 santimetre olduğunu ve Türkiye´nin en dar sokağı olabileceğini söyleyen Arıbaş, "Biz mahalleli olarak bu sokağı Ali Yüce Sokağı diye adlandırıyoruz. Biz yetkililerden buranın isminin resmi anlamda, Ali Yüce Sokağı olmasını da çok arzuluyoruz. Bölgede eski adı Affan, yeni adı Kuyulu olan mahallemizde ve diğer mahallelerde çok dar sokaklar, dar geçitler ve dar ev girişleri var" dedi.
"BASKINLARA KARŞI YAPILMIŞ"
Mahallede üç semavi din ve buna bağlı mezheplere mensup vatandaşların ikamet ettiğini söyleyen Arıbaş, "Mahallemiz, dosta, düşmana her zaman birlikte mücadele azmini göstermiş ve özellikle 1910´dan 1938´e kadar Fransızlara karşı mücadele ederken burada üç dine mensup insan da aynı anda aynı yürekle ve şevkle mücadele etmiştir. Sokakların dar olmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi, eğer bir baskına uğrarlarsa veya bir düşmana karşı koymak için evlerin bir arada olması, birbirine açılan pencerelerden kaçışı sağlama adına bir arada yapılmıştır, sokakları da öyle dardır" diye konuştu.
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