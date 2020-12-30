Yılmaz Odabaşı tutuklandı

Şair Yılmaz Odabaşı Diyarbakır'da gözaltına alındı. Odabaşı sosyal medya hesabından noter işlemi yaparken gözaltına alındığını ve adliyeye götürüldüğünü duyurdu.

Habertürk'ten Veysi İpek'in haberine göre Odabaşı, kesinleşmiş hüküm nedeniyle tutuklanarak Kocaeli'ndeki Kandıra Cezaevine götürüldü.