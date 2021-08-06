Ralph Gonsalves protestolar sırasında kafasına darbe aldı

Reuters

Gonsalves'in ofisi, Başbakan’ın "çok kanaması" olduğunu ve hastaneye kaldırıldığını söyledi.

200 protestocudan oluşan bir grubun Covid-19 aşılarına karşı düzenlediği protestolar sırasında, 74 yaşındaki Başbakan Ralph Gonsalves’in kafasına bir taş çarptığı ve darbe aldığı bildirildi.

Görüntülerde Gonsalves’in olay yerinden uzaklaştırılırken kanlar içinde olduğu görüldü. Görüntüler, Gonsalves'in başındaki yaradan gelen kanamanın beyaz gömleğini kıpkırmızı yaptığını gösteriyor.

Protestocuların su şişeleri ve taşlar attığını gören bir Reuters tanığı, kalabalığın içinden birinin bağırdığını ve bağrışmalar arasında "Birisi başbakanın kafasını patlattı!" ifadelerinin kullanıldığını aktardı.

Başbakanlık Ofisi, en son yaptığı açıklamada, Ralph Gonsalves’in durumunun iyi olduğunu aktardı.

Protestolar, Covid-19’ a karşı, çoğu ön saflarda çalışanın aşılanması ile ilgili halk sağlığı reformunun tartışıldığı bir oturum sonrası gerçekleşti.